Inter travolgente a Lecce, Inzaghi: “Risposte importanti dai cambi. Frattesi? Lui sa quanto mi serve”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il 4-0 dei nerazzurri in trasferta contro il Lecce: “Stiamo giocando 3 volte alla settimana da 5 mesi, ho bisogno di tutti e loro lo sanno. Mi è dispiaciuto non mandare in campo Arnautovic. Frattesi era tanto che non faceva 90 minuti, ogni volta scelgo le situazioni ideali per il bene dell’Inter. Avevamo contro una squadra in salute, ci sono venuti a prendere ma sapevamo che potevamo uscire trovando gli attaccanti in profondità”.

Su Thuram e Lautaro: “Sono felice di allenarli, ciò che mi colpisce di più di loro è il sacrificio per la squadra. Essere attaccante non significa solo fare gol ma anche lavorare per la squadra, fanno un grandissimo lavoro in non possesso. Stanno facendo ottimi numeri perché hanno anche una squadra che li mette nelle condizioni, ma ci stanno mettendo del loro”.

Sulla settimana che arriva: “Sono tutte così, da 5 mesi. Il gruppo è stato il segreto e deve continuare ad esserlo, tutti sanno che saranno impiegati. Ho cambiato 5 giocatori rispetto a Praga, ho avuto risposte importanti”. Su Frattesi: “Quanto mi serve? Tanto, e lui lo sa. Anche mercoledì era stato bravissimo”.