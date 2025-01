La Roma si rialza e torna a vincere in trasferta: Pellegrini e Dovbyk rimontano l’Udinese

La Roma torna a vincere in trasferta, da Udine a Udine, 276 giorni dopo: l’ultima vittoria fuori dall’Olimpico dei giallorossi risaliva infatti al 25 aprile 2024. Al Bluenergy Stadium la squadra di Ranieri trova una importante rimonta sull’Udinese che fa ripartire i giallorossi dopo il ko in Europa League contro l’AZ Alkmaar. Pellegrini e Dovbyk firmano il 2-1 dopo la rete di Lucca.

Nel primo tempo i giallorossi si fanno preferire per occasioni create, come quella dove Pisilli di testa manda a lato un bell’invito di Angelino o quando Ndicka manda alto un pallone lasciato lì da Sava. L’Udinese si affida alle ripartenze, ma non riesce a pungere come vorrebbe. Sul finale di frazione però ecco un pallone messo in mezzo da Lovric su punizione che sfila, viene raccolto da Lucca, lasciato colpevolmente solo: il centravanti ringrazia, controlla e spacca la porta di destro.

La Roma non si perde d’animo e nella ripresa attacca. Il premio arriva con Pellegrini che prova il sombrero su Kabasele, tocco di mano del centrale e rigore fischiato da Sozza. Lo stesso capitano prende il pallone e insacca. Poi l’ingresso di Shomurodov aggiunge sprint ai giallorossi: lancio per El Shaarawy, Sava lo stende e Dovbyk fa 1-2 ancora dal dischetto. Nel finale ancora Shomurodov fa vicino al tris di testa, ma tanto basta ai giallorossi.