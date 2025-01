Lazio-Fiorentina 1-2, la viola sbanca l’Olimpico: super De Gea

Vince 1-2 all’Olimpico la Fiorentina contro la Lazio. Partenza super dei viola subito in gol con Adli e Beltran. La reazione della Lazio è veemente con gli azzurri che dominano il match e i gigliati che soffrono fino alla fine. Al 92′ Marusic riapre la gara. Poi un super De Gea, su Marusic stesso e il palo colpito da Pedro negano ai biancocelesti il gol del 2-2.

Lazio-Fiorentina, le ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino.

Adli-Beltran, Fiorentina avanti 2-0

Super partenza della Fiorentina già avanti all’undicesimo con Adli. Palla persa da Marusic in fase di costruzione e ripartenza perfetta della Fiorentina. Beltran serve Gosens sulla corsia di sinistra, il tedesco arriva sul fondo e mette al centro dove arriva a rimorchio Adli. Il francese in acrobazia al volo non lascia scampo a Provedel. Altri 6 minuti e Beltran fa 2-0. Grandissima Fiorentina all’Olimpico. Azione perfetta che inizia da un lancio perfetto di Pongracic per Folorunsho che serve Dodo in sovrapposizione. Il terzino brasiliano salta Pellegrini e mette sul secondo palo dove Beltran può appoggiare di testa in porta. Risposta Lazio al 26′ con Pellegrini. Da fuori area con il sinistro ci prova l’ex Juventus e palla sul fondo. Azione nata ancora una volta da un errore dei viola in fase di costruzione, questa volta a sbagliare era stato Beltran. Fiorentina vicina al tris con Gudmundsson al 34′. Fiorentina ad un passo dal 3-0!!! Dodo per Kean che di testa fa la torre per Gudmundsson. L’islandese ci prova in rovesciata e colpisce il palo alla sinistra di Provedel. Risposta Lazio 4 minuti dopo. Angolo di Zaccagni sul secondo palo. Ci arriva Gila che rimette al centro verso Dia. Non esce De Gea e salva invece Gosens che rimane a terra per una capocciata dell’ex Salernitana.

Reazione Lazio ma non basta

Lazio che nella ripresa manda in campo Rovella e controlla il gioco. Al 64′ espulso Adli per proteste dalla panchina nella Fiorentina. Tre minuti e la Lazio sfiora il gol. Cross di Zaccagni testa di Dia e palla che De Gea, forse disturbato (non secondo l’arbitro), non riesce a bloccare. Alla fine i difensori gigliati riescono a mettere in corner. La Lazio attacca ma non crea al 92′ arriva il gol. Mischia in area di rigore della Fiorentina con De Gea non esce. Palla presa sul secondo palo da Hysaj che rimette al centro dove c’è Marusic che batte De Gea che tocca ma non basta. Tre minuti e Marusic sfiora ancora il gol. Ci prova dal limite con il destro. Grande risposta di De Gea!!! All’ultimo istante palo clamoroso di Pedro. Palo incredibile di Pedro da fuori area!!! Finisce 1-2. Torna a vincere la Fiorentina, nuovamente sesta ora a -3 dalla Lazio quarta e -1 dalla Juve 5^.