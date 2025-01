Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Baroni può blindare il quarto posto

La sconfitta della Juventus contro il Napoli mette la Lazio in una posizione davvero vantaggiosa. In attesa di capire se l’Italia anche il prossimo anno potrà avere ancora una volta 5 squadra in Champions League, è chiaro che il quarto posto, occupato attualmente dai biancocelesti, ha un valore inestimabile che con una vittoria potrebbe essere consolidato ulteriormente. La classifica oggi dice che la squadra di Baroni è a +2 dai bianconeri, dunque un potenziale +5 che sarebbe alquanto rassicurante, pur se con ancora tante partite da giocare da qui a fine campionato.

Di fronte una Fiorentina chiamata a dare un senso alla propria stagione. Fin qui i viola hanno avuto un andamento altalenante, con una prima fase di annata difficoltosa, poi un’altra esaltante ed ora un nuovo limbo con ben 6 partite consecutive senza successi in campionato e l’ultimo 1-1 contro il Torino in 10 uomini è la fotografia perfetta per descrivere il momento della squadra di Raffaele Palladino. Alle 20.45 il calcio d’inizio del match.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina

LAZIO – Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.