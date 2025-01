Lazio, obiettivo continuità. Con qualche cambio forzato di formazione

Marco Baroni detta la via per la continuità della sua Lazio. Contro la Fiorentina ecco che in porta rientrerà Provedel al posto di Mandas. L’altro cambio è forzato dall’infortunio di Tavares: al suo posto ci sarà Pellegrini, che rientra dopo la squalifica in Europa League. La coppia centrale è composta da Romagnoli e Gila, con Marusic in vantaggio nel ballottaggio con Hysaj. Nessun dubbio in mezzo: Guendouzi-Rovella, nemmeno davanti, con Isaksen, Zaccagni e Boulaye Dia al centro a supporto di Castellano.

Le parole di Gustav Isaksen

Isaksen ha parlato così dopo l’acuto in Europa League: “Abbiamo dimostrato in questa partita, che era molto importante per noi, di aver voluto provare a vincere. Forse un punto bastava, ma volevamo vincere. Siamo tornati, nei primi 30 minuti soprattutto abbiamo fatto molto bene”.

Dove può arrivare questa Lazio? Possiamo considerarla tra le favorite?

“Sì, forse sì, ma pensiamo una partita alla volta. Può succedere di tutto, ma noi guardiamo gara per gara. Ora pensiamo a domenica”, ha detto a Sky.