Italia sugli scudi a Cipro! Umberto Ruggeri vince il ME delle Merit Poker Western Series, Mario Colavita è quarto!

Non poteva esserci un inizio d’anno migliore per l’Italia del poker: ieri sera, Umberto Ruggeri ha infatti conquistato il Main Event delle Merit Poker Western Series di Cipro.

“Spadino” Ruggeri si è imposto su un final table molto agguerrito, al termine di una giornata lunga, combattuta e conclusasi con un accordo che rimane avvolto nel mistero, almeno per ora. Gli ultimi tre giocatori – il turco Muhtar Taysi, il rumeno Mihai Niste e ovviamente il player italiano – dopo circa un mezz’ora di gioco 3-handed hanno deciso di mettere in stand-by l’azione per discutere un deal. Quando sono tornati al tavolo, Ruggeri è risultato vincitore per una prima moneta, ufficialmente dichiarata, pari a $377.500. E’ il secondo premio più alto vinto finora da Ruggeri, dopo il terzo posto ottenuto nell’EPT ME di Praga 2023. A Niste, secondo classificato, sono andati 251.000 dollari mentre Taysi ha portato a casa $180.300.

Escluso dall’accordo, in quanto eliminato al 4° posto, l’altro italiano presente al tavolo finale: Mario Colavita. Il runner-up nel The Closer delle WSOP 2024 si è scontrato proprio con Ruggeri. Rimasto con solo 2,6 milioni di chips (meno di 4 bb), Colavita le ha messe tutte in mezzo da utg, ricevendo il call del futuro vincitore da SB. Allo showdown, Colavita si è trovato in netto vantaggio con 10♦10♠ vs Q♣10♥, ma sul board K♠3♦7♣J♥9♠ è arrivata la scala runner runner che ha favorito Ruggeri.

Mario Colavita (credits Merit Poker/PokerNews)

Colavita si è così dovuto “accontentare” di 130.200 dollari, come si può vedere dal payout del final table:

Ma come si è arrivati a questo risultato finale? Facciamo un breve riassunto delle ultime tre giornate.

RECAP

Nel precedente articolo, avevamo lasciato il torneo alla fine del Day2, con 157 giocatori a caccia della zona in the money. Al 104° posto, l’ultimo prima dell’inizio dei posti a premi, si è arreso Mustafa Biz, eliminato da Dmitry Gromov. Biz pusha con gli ultimi 2bb e 6♠5♦ in mano, il russo risponde rilanciando da SB per isolarsi e mostra 9♦7♥: scendono sia un 9♥ che un 7♣ e arriva così il “siete tutti a premio” per i restanti 103 giocatori.

