Juve, la giornata di Renato Veiga: il portoghese al J|Medical per le visite mediche

Terzo colpo in arrivo per la Juventus di Thiago Motta che dopo aver annunciato Alberto Costa e Randal Kolo Muani, ha chiuso l’accordo con Renato Veiga dal Chelsea che firmerà un contratto fino al termine della stagione: l’ex Basilea arriva in bianconero sulla base di un prestito secco vicino ai 4,5 milioni di euro senza diritto di acquisto e con il portoghese che tornerà ai Blues prima del Mondiale per Club.

Dopo essere arrivato nella giornata di ieri a Torino, come si è visto dal video pubblicato dalla Vecchia Signora sui propri account ufficiali, questa mattina si è recato al J|Medical per le consuete visite mediche di rito con la Juventus. Nel pomeriggio la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero con Cristiano Giuntoli a caccia di ulteriori rinforzi, soprattutto nel reparto difensivo.

Settimana decisiva per la Juventus con diversi nomi sul taccuino dei bianconeri che valutano alcuni profili per rinforzare il pacchetto arretrato soprattutto dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.