Pedullà: “Casadei-Lazio, riunione positiva. E per Sylla…”

Doppia esclusiva di mercato sulla Lazio da parte di Alfredo Pedullà: “Casadei – Lazio , riunione positiva per gli accordi definitivi. La Lazio alza di un milione: 13 milioni più 25 per cento da futura vendita. Il prestito è gratuito con obbligo di riscatto a condizioni semplicissime. Ora lo scambio dei documenti, ultimo passaggio in modo da permettere a Casadei di fare presto le visite.

Gli agenti e intermediari di Casadei sono gli stessi di Abakar Sylla , difensore ivoriano classe 2002 dello S trasburgo acquistato per oltre 20 milioni. C’è apertura al prestito, scavalcate le altre candidature, ma bisogna ancora lavorarci”.