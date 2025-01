Zanardi, il messaggio è straziante: “Ti prego torna indietro”

Il ricordo delle imprese di Alex Zanardi resta indelebile per i tifosi e arriva un messaggio straziante: l’assenza è troppo pesante

E dal giugno 2020 che Alex Zanardi è diventato soltanto un ricordo – almeno per lo sport- per tutti quelli che ne hanno apprezzato le imprese. L’incidente in hanbike ha costretto il campione italiano ad una nuova durissima battaglia per la vita e ancora una volta Zanardi ha dimostrato che ci si può rialzare quando si cade.

Da quell’incidente le notizie sulle sue condizioni sono state sempre minime, la famiglia ne ha date con il contagocce, fino al ritorno nella propria casa quando sulla salute di Zanardi si è alzato il massimo riserbo. Quanto fatto però dall’ex pilota di Formula 1 non può essere dimenticato il suo esempio nel mondo dello sport durerà per anni, l’amore dei tifosi verso di lui non potrà mai essere cancellato.

Così basta poco per riaccendere la fiamma di una passione che non è mai sopita. Un video di un’intervista di qualche tempo fa, in cui Zanardi si mostrava sorridente e felice a bordo pista prima della 500 miglia di Indianapolis, fa da detonatore per tutto l’amore dei propri tifosi. Così arriva il messaggio straziante di una di loro, una vera e propria dichiarazione d’amore.

Zanardi, il messaggio d’amore: “Torna indietro”

È una tifosa che su X dedica un toccante messaggio al campione Alex Zanardi. Parole dolcissime, imperniate d’amore, ricche di quella passione che il pluriolimpionico è riuscito a trasmettere a tutti con le sue vittorie, ma soprattutto il suo non mollare mai.

Così l’utente su X scrive di non riuscire a trovare le parole giuste “per dire quanto è meraviglioso vedere Alex Zanardi“. “Giorni d’oro – scrive ancora la tifosa – Niente può essere paragonato alla bellezza della sua energia e gioia. Mi manca così tanto. Amo così tanto Alex con ogni battito del mio cuore“. Parole toccanti, un messaggio straziante che si conclude con un’accorata richiesta a Zanardi: “Caro Alex per favore torna indietro“.

Certo il vuoto lasciato dal campione italiano non è facilmente colmabile, la gioia trasmessa con la sua vita, con le sue imprese, non può essere dimenticata. Non lo è per la tifosa che gli ha dedicato dolcissime parole di affetto e stima, ma non lo è anche per i tantissimi che hanno trovato nel suo esempio la forza per superare gli ostacoli che il destino ha posto sulla loro strada e rialzarsi.