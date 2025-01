Annuncio Verstappen, clamoroso in F1: mai successo prima

Max Verstappen rompe gli indugi e fa un annuncio clamoroso per tutta la Formula 1: potrebbe accadere per la prima volta in assoluto

Un annuncio clamoroso quello che arriva da Max Verstappen in persona: il mondo della Formula 1 potrebbe vivere tra qualche mese una prima volta assoluta, una cosa mai capitata prima.

Il quattro volte campione del mondo si conferma un punto di riferimento per il circus. Non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo di uno dei piloti più talentuoso della storia della Formula 1 e anche di uno dei più vincenti. Campione per quattro volte consecutive, dal 2021 al 2024, ora il fenomeno olandese è chiamato alla sfida più difficile: vincere pur avendo una macchina non nettamente più forte delle altre.

Non lo sarà la Red Bull nel 2025 se saranno confermate le gerarchie del finale della scorsa stagione, anche se la scuderia austriaca ha già sorpreso in passato. Toccherà quindi a Verstappen dare quel qualcosa in più per poter essere al livello di McLaren e Ferrari. Il tutto mentre impazzano le voci sul suo futuro con la possibilità, se la Red Bull non si dimostrasse competitiva, di un addio nel 2026 con destinazione Mercedes o Aston Martin.

Verstappen ci crede: debutto in Formula 1 nel 2026

Intanto però c’è un sogno dell’olandese che potrebbe presto diventare realtà, rappresentando una novità assoluta per la Formula 1. Campione in pista, ma campione anche al simulatore: Max Verstappen non ha mai negato la passione per le simracer, trascorrendo ore ed ore al simulatore per partecipare a gare virtuali.

Qualcosa che va oltre il semplice hobby, visto il tempo che dedica alle gare virtuali, tanto che proprio l’olandese sta lavorando affinché Chris Lulham, compagno di squadra nel team Redline, possa passare dalle gare virtuali a quelle reali. Verstappen ha confermato che si sta impegnando in prima persona affinché il pilota, classe 2023, possa ottenere un sedile in una vettura reale: “Potrebbe accadere già il prossimo anno – ha dichiarato a GPBlog.com riferendosi al 2026 –. Per la prima volta potremo avere un simracer nel mondo reale. Ci stiamo preparando all’eventualità ed è molto emozionante“.

Verstappen spiega che “vedere dei giovani veloci sul sim guidare un’auto nella vita reale per la prima volta è qualcosa che mi diverte molto“. Se riuscirà nel suo intento, il quattro volte campione del mondo coronerà uno dei suoi sogni fuori pista e magari avrà un rivale in più da battere o al contrario, un alleato su cui contare nei momenti più complicati in pista.