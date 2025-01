Atalanta, contro il Barcellona per la storia: out Lookman

Non arrivano buone notizie nel mondo Atalanta in vista della sfida al Barcellona ma non solo. Ademola Lookman ha infatti riportato un trauma distrattivo al ginocchio destro con interessamento del compartimento articolare laterale. Per lui lo stop dovrebbe essere di almeno 3-4 settimane. Una perdita importante quindi alla vigilia di un periodo chiave della stagione. Con Gasperini che non vuole sentire parlare di regali dal mercato.

Atalanta, Gasperini parla del mercato

Così il tecnico: “Questa cosa è veramente imbarazzante, sembra che l’Atalanta debba fare dei regali. Io non ho bisogno, deve farlo per se stessa, per il presente e per il futuro, ho sempre cercato di migliorare le squadre, gli obiettivi. Cercare di migliorare la squadra è più importante di un centro sportivo nuovo, di un’Under23. Perché permette di arrivare agli obiettivi. Ogni volta che c’è il mercato non ci dev’essere una contrapposizione fra allenatore e società, deve andare avanti per la sua strada e fare il meglio. Non è un regalo da fare a me”.

Un mercato che ora però non può essere il primo pensiero. Testa infatti rivolta al campo con la Dea che vuole fare la storia al Monjuic infatti la aspetta il Barcellona con l’obiettivo di centrare un successo che varrebbe il piazzamento agli ottavi e che per Gasperini vorrebbe dire entrare ancora di più nella storia dell’Atalanta….