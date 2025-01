Danilo saluta la Juventus: “Non è stata una mia scelta. Ho la coscienza pulita” (VIDEO)

Danilo ha salutato la Juventus. Il difensore brasiliano, in partenza, è stato intercettato dai microfoni e ha parlato così: “Mi sarebbe piaciuto andare via in un modo diverso ma porto via solo bei ricordi. Sono migliorato come uomo e come calciatore. Io mi sono sempre messo a disposizione, ho sempre fatto il mio lavoro. Non posso incidere sulle scelte della società, non è stata una mia scelta. Non ho rimpianti, ho sempre dato la mia massima disponibilità. Mi dispiace non poter salutare i tifosi allo stadio, ho la coscienza pulita perché ho sempre dato il massimo. Ho indossato la maglia più importante della mia vita, della mia carriera. Ci sono stati momenti in questi anni, dopo la sconfitta con il Maccabi in Champions avevamo il derby, da quel momento ci siamo compattati come squadra. Quel cerchio tra noi che poi è diventata un’abitudine, lì abbiamo ripreso unità”.

Qui un estratto delle sue dichiarazioni