ESCLUSIVA SI Non solo il Chelsea su Belhayane: anche il Rennes è interessato

Non c’è solo il Chelsea, ma anche il Rennes è interessato al profilo di Reda Belahyane dell’Hellas Verona: lo riporta Gianluigi Longari riguardo al centrocampista gialloblu. In questi primi mesi di campionato con la squadra di Paolo Zanetti il franco-marocchino sta attirando diversi interessi sul suo conto. 21 presenze e due assist lo score messo a tabellino fino a qui dal classe 2004 nella stagione 2024/25.

Le parole del ds Sogliano su Belahyane

A fine novembre il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, aveva parlato così del giocatore al Gran Galà del calcio: “Belahyane? È un ragazzo giovane, che ha dimostrato di essere forte. Non è facile convivere con la necessità di tenere concentrati i nostri calciatori, anche se non è facile. Sappiamo che i giocatori giovani e forti hanno delle richieste. Il Verona è una squadra che nel mercato deve vendere, ma noi dobbiamo essere bravi a convivere con questa situazione. Belahyane ha dimostrato qualcosa di importante qui da noi al Verona. Se fosse per me io li tratterrei tutti, ma ci sono situazione che vanno oltre. Vedremo a gennaio quale sarà la cosa migliore per il bene del Verona. Le valutazioni le fanno chi compra, poi sarà anche il presidente a decidere”.