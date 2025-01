ESCLUSIVA SI Pedullà: “Atalanta, richiesta di commissioni alta per Cherki. Due nomi come piano-b”

L’Atalanta continua a ricercare i giusti profili da inserire nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Giampiero Gasperini e continuare a sognare in Italia ed in Europa. Dato l’infortunio occorso ad Ademola Lookman, i bergamaschi devono pensare ad una possibile entrata in avanti, dato che l’asso nigeriano potrebbe averne per un mese. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, per quanto riguarda l’attaccante del Lione, Rayan Cherki, la richiesta di commissioni è considerata per ora troppo alta dai nerazzurri (circa 4 milioni). Restano in lizza come piano-b sia Giacomo Raspadori del Napoli che Daniel Maldini del Monza.