Juventus, Conceicao: “Vogliamo dimostrare le nostre capacità, continuiamo a lavorare”

Francisco Conceicao in conferenza stampa ha presentato Juventus-Benfica, gara valida per la l’ultima giornata di Champions League in programma domani alle 20:45.

I punti di forza del Benfica?

“Vogliamo concentrarci su di noi. Sappiamo la loro forza, ma vogliamo concentrarci su di noi”.

Come sta la squadra?

“Stiamo continuando a lavorare forte per rialzarci in casa davanti ai nostri tifosi”.

Quanto ti stimola la concorrenza?

“Il livello di competitività della rosa ci spinge a dare il massimo tutti i giorni. Vogliamo dimostrare le nostre capacità e questo può aiutarci”.

Che cosa hai detto a Veiga?

“L’ho chiamato per dirgli che sarebbe arrivato in un grande club. Ho provato a convincerlo perché sono convinto che ci possa aiutare”.

Non hai mai segnato al Benfica.

“È fatto e spero di cambiare questo. Ma l’importante è il risultato della squadra”.

Chi ha più possibilità di vincere?

“Sono due club in cui c’è l’obiettivo di vincere. Noi stiamo lavorando ogni giorno, stiamo migliorando e le vittorie arriveranno”.

Cosa ti chiede principalmente il mister?

“Cerco di mettere le mie qualità a disposizione della squadra. Provo a fare il mio gioco, rispettando le richieste del mister. Io voglio migliorarmi ogni giorno e aiutare il gruppo”.

Sul calcio italiano?

“Molto più competitivo del calcio portoghese. Ogni squadra qua ha le sue qualità. Io lavoro per migliorare ogni giorno, sento di poter fare sempre di più”.

Avete imparato qualcosa dalla sconfitta di Napoli?

“Anche nei risultati negativi ci sono delle cose buone. Abbiamo fatto una grande prestazione nel primo tempo. Nessuna squadra ha giocato così a Napoli, ma sappiamo bene che contano i tre punti. Ci sono sempre degli aspetti positivi anche nelle sconfitti”.

Convinto di restare alla Juve?

“Non so cosa possa succedere in futuro. Voglio aiutare il club e sono felice qui. Sul futuro lascio spazio a chi deve pensare a questo”.