Juventus, Motta: “Qui c’è l’esigenza di vincere. Cambiaso out, Vlahovic…”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, si è espresso così in conferenza stampa in vista del match di Champions League che vedrà la sua squadra impegnata domani sera contro il Benfica:.

Come sta Cambiaso?

“Domani non sarà a disposizione. Ha avuto questo problema alla caviglia, non si sente al 100% e vuole curarsi del tutto dal problema alla caviglia”.

È preoccupato di questi risultati?

“Il nostro obiettivo è fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Domani abbiamo una grande partita da affrontare per arrivare alla vittoria”.

Avete fatto meglio in Europa rispetto al campionato.

“Alla fine l’obiettivo è arrivare alla vittoria, per questo esiste il lavoro quotidiano e stiamo lavorando al massimo con grande impegno per arrivare alla vittoria. Non siamo soddisfatti, perché vogliamo sempre vincere”.

Come sta Vlahovic?

“Sta bene e fa parte del gruppo. Vediamo se partirà dall’inizio o a gara in corso”.

Quanto è importante la vicinanza di Giuntoli e Scanavino?

“La società è sempre stata vicino alla squadra, parliamo quotidianamente su come migliorare. Siamo sereni, ma sappiamo che l’esigenza è quella di vincere”.

Può giocare Douglas Luiz?

“Sì perché se lo merita. Adesso abbiamo tanti giocatori a disposizione. Lui fa parte del gruppo e vedremo se potrà giocare dal primo minuto o a gara in corso”.

Quanto pressione senti?

“Alla Juventus l’esigenza è sempre quella di vincere. È importante la partita di domani e poi subito la prossima. Quando sei in un grande club vuoi sempre vincere”.

Sul calo fisico?

“Napoli capitolo chiuso e ora siamo concentrati sul Benfica”.

Meglio affrontare questa partita come una gara secca?

“In un grande club la cosa più importante è la vittoria. L’impegno massimo che ci stanno dando i calciatori è molto importante ed è la base. Domani scenderemo in campo per ottenere la vittoria e poi vedremo a che punto saremo”.

Ha parlato alla squadra dopo le parole di Danilo?

“Faccio un ringraziamento pubblico a Danilo per quello che ha dato a questa squadra e gli auguro il meglio per il futuro”.

Avete parlato di mercato con Giuntoli?

“No. Abbiamo parlato della squadra e come stanno. Abbiamo parlato solo di domani, siamo concentrati per fare una grande prestazione”.