Roma, il futuro è adesso: devi convincere De Zerbi!

Il futuro è adesso. E per adesso Claudio Ranieri a Roma ha già fatto un lavoro straordinario, a prescindere da come andrà contro l’Eintracht, perchè l’Europa League te la sei impiccata molto prima della sconfitta di Alkmaar, perdendo ad esempio contro l’Elfsborg e pareggiando contro l’Union Saint-Gilloise, avversarie che avevi il dovere di battere. Impossibile, però, non pensare al futuro e a chi sarà il nuovo allenatore. Se c’è una scelta da non sbagliare è quella ed è difficilissima. Io farei di tutto per prendere Roberto De Zerbi, anzi per convincere Roberto De Zerbi. Va convinto con un progetto chiaro e ambizioso e con la possibilità di partecipare in modo attivo a quel progetto. Tradotto è un allenatore che vuole essere coinvolto a 360 gradi e non accetta una squadra solo perchè ha il Nome. Già in passato era stato contattato dalle parti di Trigoria e aveva manifestato perplessità proprio per questo motivo. Era l’anno, per intenderci, in cui la Roma poi scelse Fonseca. Se devi ricostruire l’entusiasmo e le idee di De Zerbi sono perfetti per la Roma, al di là di un ambiente molto particolare. RDZ ha quella personalità in grado di domare gli umori della Capitale, perchè è uno vero che ci mette sempre la faccia, perchè sa creare un gruppo granitico, perchè vive il calcio in modo viscerale, perchè è maniaco dei dettagli. In più la Roma deve tornare a divertire e divertirsi e il calcio di De Zerbi ha questa natura. I risultati sono sempre stati una conseguenza. E De Zerbi ha fatto bene ovunque post Sassuolo delle meraviglie. A Marsiglia sta facendo un grande lavoro come ha fatto a Brighton soprattutto il primo anno. Valorizza i giocatori, lancia i giovani, motiva quelli più esperti, rappresenterebbe, insomma, qualcosa di nuovo a Roma. De Rossi ci ha provato e ci stava anche riuscendo prima che succedesse l’imponderabile. Con De Zerbi faresti un ulteriore step avendo più esperienza di DDR. Sento tanti nomi associati alla panchina giallorossa, tra questi anche quello di un emergente come Farioli che ha iniziato proprio a Sassuolo nello staff di De Zerbi e che a De Zerbi deve tanto. Farioli è bravissimo, ma perchè prendere l’allievo se posso prendere il maestro? Sento di Ancelotti e Allegri, due grandi nomi, tutti e due accostati alla Roma già in passato. Allegri peraltro è stato anche molto vicino. Ancelotti è romanticismo puro, è il cerchio che si chiude ed è il più grande di tutti, ma se penso al futuro dico De Zerbi. A proposito di futuro, con vista sul presente, se la Roma dovesse prendere Lorenzo Lucca farebbe un grande colpo. Ranieri ha bisogno di un vice Dovbyk con quelle caratteristiche. E lo dico nonostante l’ottima prestazione di Shomurodov ad Udine. E’ stato soprattutto il suo ingresso a cambiare il match, ma l’uzbeko agisce meglio da seconda punta, quindi insieme a Dovbyk e non al posto dell’ucraino.