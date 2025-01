Squalifica Sinner, ultim’ora da Melbourne: annuncio esplosivo

Da Melbourne parole di fuoco sul caso Clostebol a tre mesi dall’udienza del TAS in merito al ricorso presentato dalla Wada: “Non riuscirei a giocare in questo modo”

Sinner esplosivo subito dopo aver vinto gli Australian Open per il secondo anno consecutivo, un trionfo che lo proietta ancor di più nell’olimpo del tennis. “Se lo fossi, non giocherei così…”, ha detto il numero al mondo e anche l’unico italiano di sempre ad aver vinto 3 titoli del Grande Slam.

Sinner vince con stile: le belle parole rivolte a Zverev

L’altoatesino è stato pressoché perfetto nel major australiano, in cui ha perso solamente due set prima di disintegrare Zverev nell’ultimo atto. Secondo nella classifica ATP, il tedesco è uscito sconfitto per tre set a zero subendo la terza sconfitta in una finale di un torneo del Grande Slam.

Sinner ha avuto parole di conforto per il rivale: “So che è stata una giornata complicata, ma sei straordinario”, gli ha detto l’altoatesino subito dopo aver preso il premio.

“Continua a credere in te stesso, sappiamo che persona sei e quanto sei forte. Probabilmente solleverai una di queste coppe molto presto”.

Il rischio squalifica: “Ci tengo a sottolineare una cosa”

L’argomento più dibattuto per quanto riguarda Sinner, ovviamente, rimane quello della possibile squalifica per la positività al Clostebol. Come noto, l’udienza del Tas sul ricorso presentato dalla Wada si terrà il 16-17 aprile. Il tennista azzurro rischia una squalifica di un anno.

Sulla vicenda si è espresso il diretto interessato nella conferenza stampa che ha fatto da corredo al successo agli Australian Open. Il classe 2001 dell’Alta-Pusteria non ha dribblato la domanda, anzi ha risposto in modo perentorio nascondendo, magari, un po’ di umana e comprensibile preoccupazione.

“Sinceramente non è qualcosa a cui voglio pensare in questo momento – la premessa – abbiamo appena concluso questa splendida cavalcata e ora ho voglia di godermi il momento”.

“Ci tengo però solo a sottolineare una cosa: se davvero fossi colpevole, sicuramente non riuscirei a giocare in questo modo”.

Sinner torna da Mattarella? L’annuncio da Melbourne

Mercoledì al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrerà i successi del tennis nel 2024. Sulla presenza di Sinner all’evento ci sono, tuttavia, ancora grossi dubbi. Dubbi che il tennista azzurro non ha affatto dissipato nelle scorse ore.

“Non lo so ancora, devo decidere”, ha detto Jannik sul nuovo possibile incontro con Mattarella, interpellato al photo-shooting con il trofeo in quel di Melbourne. Sinner darà buca alla prima carica dello Stato? Staremo a vedere.