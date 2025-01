Terribile incidente in allenamento: il campione del motomondiale trema

Mentre si avvicina l’inizio del motomondiale, il campione del mondo è protagonista di uno spaventoso incidente

Un mese esatto e inizierà il primo weekend del motomondiale 2025. Ormai può partire anche il conto alla rovescia per la stagione a due ruote che vedrà novità interessanti in ogni classe.

Sicuramente a prendersi la scena sarà la MotoGP con la sfida interna al team ufficiale Ducati tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, con il campione del mondo Martin passato in Aprilia che spera di poter fare da terzo incomodo. Non un ruolo da favorito per chi ha alzato il trofeo lo scorso anno, così come non partirà da favorito un altro dei campioni 2024: David Alonso, infatti, dopo aver letteralmente dominato il campionato di Moto3 lo scorso anno, non parte con i favori del pronostico in Moto2.

Il salto di categoria rappresenta sempre un momento ricco di incognite ed in passato ha creato problemi anche ad autentici talenti come Pedro Acosta. A complicare ulteriormente le cose per il pilota colombiano, che farà parte dell’Aspar Team, c’è stata una caduta in allenamento che ha avuto anche conseguenze fisiche.

Il pilota, infatti, è caduto mentre si stava allenando a Cartagena ed ha riportato la lussazione della spalla destra. Non un infortunio di poco conto per un pilota, visto che si tratta di una zona del corpo particolarmente sollecitata.

David Alonso, spalla ko: le ultime sul motomondiale

Il colombiano sui social ha voluto aggiornare i suoi fan sulle condizioni dopo l’infortunio: “A Cartagena ho avuto un piccolo incidente – ha scritto sui social – e mi sono lussato la spalla. Ora è il momento di recuperare il più rapidamente possibile e in modo corretto, giorno dopo giorno“.

Al momento non si hanno indicazioni sui tempi di recupero anche se le due settimane che mancano ai primi test per la Moto2 dovrebbe consentire ad Alonso di recuperare ed esserci, anche se non al cento per cento. I primi giri 2025 saranno all’autodromo di Portimao dove si terranno i test privati della Moto 3 e della Moto 2. I primi sono in programma il 10 e l’11 febbraio, mentre i secondi nei due giorni successivi.

Alonso vuole esserci per preparare al meglio una stagione che per lui si preannuncia tanto complicata, quanto importante. Dovrà dimostrare di essere all’altezza della nuova categoria e per farlo dovrà arrivare al 100% al debutto in Thailandia, nel weekend del 28 febbraio e 2 marzo.