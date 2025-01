BETSSON SPORT PRESENTA IL CARPOOL CON LA SSC NAPOLI

Betsson Sport, in collaborazione con l’SSC Napoli, ha lanciato un nuovo contenuto dedicato ai tifosi azzurri: il “Carpool”, un format originale e coinvolgente che celebra la passione per il Napoli attraverso sfide, curiosità e premi esclusivi.

L`host di questa avventura è stato Andrea Rossi, meglio conosciuto come Alicicomeprima, uno dei volti più amati sui social, che ha portato cinque concorrenti a bordo di un’auto per una competizione on the road all’insegna della cultura calcistica napoletana.

I partecipanti hanno risposto a domande sulla storia del Napoli e affrontato sfide che hanno messo alla prova non solo le loro conoscenze, ma anche la loro intuizione. Il format propone quiz dinamici e divertenti, come “Quale succede prima?”, il classico “Vero o Falso” e l’irriverente “2 Verità e 1 Bugia”. In palio premi che ogni tifoso azzurro sogna: biglietti per assistere dal vivo a una partita del Napoli o l’accesso al prestigioso walkabout, un’esperienza unica che permette di vivere il pre partita esplorando le aree esclusive dello stadio in occasione di una grande partita di cartello. Al termine della competizione, c’è stato un emozionante spareggio tra i tre migliori concorrenti che ha decretato il vincitore dell’esclusivo walkabout all’interno del celebre stadio Diego Armando Maradona.

“Carpool con Andrea Rossi” nasce dalla collaborazione tra Betsson Sport e SSC Napoli per offrire ai tifosi un’esperienza unica, unendo il gioco alla passione. Questo progetto vuole celebrare lo spirito della tifoseria napoletana, rendendola protagonista di un’avventura che è tanto competitiva quanto divertente.

Il primo episodio del format è disponibile sui canali ufficiali di Betsson Sport e SSC Napoli. Chi riuscirà a dimostrare di essere un vero esperto della storia azzurra? Scopritelo a questo link e lasciatevi conquistare dalla magia del calcio Napoli.