Hamilton-Leclerc, svelato tutto: la verità in un video

Il video che toglie i dubbi ai tifosi della Ferrari: Hamilton e Leclerc protagonisti per la prima volta, non era mai successo prima

La prima volta non si scorda mai. In Ferrari lo hanno capito qualche giorno fa con l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton. A sua volta il campione inglese ha assaporato cosa vuole dire essere Ferrari scendendo in pista a Fiorano per la prima volta al volante di una rossa.

Emozione allo stato puro, quella che aveva provato già Charles Leclerc: il monegasco è stato finora il portabandiera del Cavallino Rampante ed ora deve condividere questo ruolo con il sette volte campione del mondo. Inevitabile pensare che tra i due debba crearsi la chimica giusta per evitare quel che tutti gli avversari attendono: che la convivenza Hamilton-Leclerc diventi un problema a Maranello.

Per ora le cose non stanno andando così, almeno da quel che traspare da Maranello dove tutto è improntato alla massima sintonia. Lo si capisce anche da un video pubblicato sui social dalla Ferrari: un filmato che per la prima volta vede uno a fianco all’altro con la tuta rossa Hamilton e Lerclerc. Immagini emozionanti e che svelano anche qualche particolare dell’anno che verrà.

Hamilton e Leclerc, primo video insieme da ferraristi

Prima volta in assoluta dunque per Hamilton e Leclerc da compagni di squadra: il video pubblicato sui canali social della rossa mostra le tute che indosseranno i due piloti nel 2025 e anche i caschi che utilizzeranno nelle gare del mondiale che inizierà a marzo.

Un cuore che pulsa, la mano di Hamilton che sbatte sul petto: inizia così, in maniera emozionante, il video della Ferrari. L’inglese e il monegasco mostrano gli abiti da lavoro che dovranno indossare per dare la caccia al mondiale, grande obiettivo stagionale della scuderia italiana. Hamilton si accompagna con il casco giallo che ha già sfoggiato durante i test, mentre Leclerc ne ha scelto uno rosso e bianco, che richiama quello utilizzato per la vittoria a Monaco, nel GP di casa.

Le immagini svelano anche quel che potrà essere la tonalità scelta dalla Ferrari per la livrea della 677, che sarà svelata il 18 febbraio. Il giorno dopo ci sarà la presentazione della nuova monoposto, quella che avrà un compito decisamente importante: riportare il titolo mondiale a Maranello dopo un’astinenza che a dicembre 2025 avrà toccato i 17 anni. Ad Hamilton e Leclerc il compito di guidare la nuova Ferrari verso il traguardo da tutti sperato.