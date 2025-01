Pedullà: “Atalanta, le commissioni per Cherki e due piste aperte”

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul mercato dell’Atalanta: “L’infortunio di Lookman non pregiudica – fortunatamente per l’Atalanta – l’intera stagione, ma mette il club nelle condizioni possibilmente di agire in questi ultimi giorni di mercato. Vi abbiamo parlato del forte interesse per Cherki, anche a costo di toccare i 25 milioni per il cartellino con la disponibilità del Lione.

“Possiamo aggiungere che in mattinata la Dea ha fatto un altro tentativo, ma la richiesta alta per le commissioni (circa 4 milioni) ha frenato per ora le trattative. In mattinata abbiamo rilanciato via X altri due nomi, già svelati nei giorni scorsi. Soprattutto quella per Giacomo Raspadori, ma il Napoli deve prendere un sostituto per avere il via libera di Conte. Senza trascurare il profilo di Daniel Maldini, attualmente a Monza e già seguito dall’Atalanta”.