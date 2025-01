Pedullà: “Ikoné-Como: la svolta di ieri, siamo in chiusura”

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul mercato del Como: “Jonathan Ikoné sta per lasciare la Fiorentina, confermando la nostra esclusiva di ieri rafforzata stamattina. Il Como è in chiusura, avevamo aggiunto verso l’ora di pranzo che il club viola aveva dato apertura anche per un prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva non lontana dai 10 milioni. Decisivo il pressing di Fabregas sull’esterno offensivo”.

Pedullà: “Como sempre più Ikoné”

Il Como ha fatto un altro scatto per Jonathan Ikoné, potrebbe davvero essere quello decisivo. Dopo quanto anticipato ieri, i dialoghi sono andati avanti, la Fiorentina sarebbe disponibile anche a darlo in prestito senza la garanzia dell’obbligo. E Ikoné ha aperto al Como rispetto alle altre proposte avute. Ma c’è di più, non avendo ancora chiuso per Valle (proprietà Barcellona e in prestito al Celtic) per la fascia sinistra spunta a sorpresa il nome di Luca Pellegrini, come anticipato poco fa e come fotocopiato senza citare fonte dal solito sito che si occupa delle cose di Lazio. Pellegrini piace molto a Fabregas, è un discorso che andrebbe avanti se il club biancoceleste decidesse di aprire all’operazione.