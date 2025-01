Tutto facile per l’Inter: tripletta di Lautaro e Monaco ko. Nerazzurri agli ottavi

Grande serata a San Siro per l’Inter che, contro il Monaco, non fatica e supera la formazione del Principato in maniera agevole. La squadra di Simone Inzaghi chiude la partita nelle prima mezz’ora e poi amministra agevolmente la gara, che la porta ufficialmente e direttamente gli ottavi di Champions League. Sei vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta per la squadra di Simone Inzaghi che accede con pieno merito direttamente al turno successivo da quarta in classifica.

La garra si mette immediatamente sui binari giusti per la formazione nerazzurra. Già al quarto minuto la formazione di casa è in vantaggio. Zakaria commette fallo dentro l’area, stendendo con uno sgambetto. Dal dischetto va il capitano Lautaro Martinez che con un rasoterra centrale, sorprendere Majecki che sfiora soltanto il pallone e non riesce ad evitare l’1-0.

Meno di dieci minuti dopo altra svolta della gara pro Inter, con il Monaco che rimane in 10. Thuram viene lanciato a rete, Mawissa lo stende, per l’arbitro ci sono gli estremi per un rosso per aver interrotto una potenziale azione da gol. E dunque è rosso diretto per la squadra monegasca che al 12’ è in inferiorità numerica. Al 16°, raddoppia l’Inter ancora con Lautaro. Il numero 10 viene servito alla grande da Barella che, con grande visione di gioco, serve proprio il capitano dell’Inter che segna il raddoppio. Per la conferma della rete del 2-0, serve qualche minuto per via della posizione dell’argentino, ma alla fine il VAR conferma.

L’Inter gestisce per larghi tratti di gara. Nel secondo tempo, l’Inter chiude definitivamente la contesa, al minuto 67, arriva ancora il gol di Lautaro. La tripletta del capitano nerazzurro arriva col più classico dei tap-in. Su una conclusione di Mkhitaryan, Majecki respinge, ma lo fa nella zona dell’argentino che non perdona e fa 3-0.