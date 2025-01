Allarme Leclerc, Ferrari nel panico: “Si distrugge”

L’ex pilota di Formula 1 lancia l’avvertimento alla Ferrari e dipinge uno scenario preoccupante per Charles Leclerc.

L’entusiasmo in casa Ferrari non può che essere alle stelle. Dopo il finale positivo della passata stagione, sono inevitabilmente cresciute a dismisura le speranze di vedere la scuderia di Maranello tornare a combattere nuovamente per i gradini più alti del podio, anche con la complicità di una Red Bull che è apparsa in flessione rispetto agli ultimi campionati. Alle prestazioni in pista si è poi aggiunto l’arrivo di Lewis Hamilton, il pilota più vincente della storia della Formula 1.

Anche lui in una fase calante? Vero, ma ciò non toglie l’immensa esperienza e le enormi qualità, e non è detto che con una nuova monoposto più performante possa vivere una sorta di seconda giovinezza. O almeno, questa è anche la speranza della rossa e dei suoi tifosi. La coppia con Charles Leclerc catapulta così la Ferrari in un 2025 pieno di aspettative, in cui saranno decisive già le prime gare per comprendere quale potrà essere il reale obiettivo della scuderia per questo campionato. D’altronde, anche Vasseur è stato chiaro sul tema: se le cose non andranno nel verso giusto, allora il team si concentrerà da subito sulla preparazione alla stagione 2026.

“Leclerc potrebbe autodistruggersi”, l’allarme spaventa la Ferrari

Tuttavia, la line up composta dalla Ferrari non ha convinto proprio tutti, e negli scorsi mesi ha già collezionato un fitto elenco di scettici con pareri contrastanti. Tra questi c’è anche Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, che è tornato nuovamente a parlare nelle scorse ore dei benefici, ma soprattutto dei rischi, che la presenza di Hamilton potrebbe generare per Charles Leclerc.

“A meno che non sappia già di essere ancora lui il futuro della Rossa, Charles potrebbe però migliorare con l’arrivo di Lewis in squadra”, ha spiegato Montoya. “Se Hamilton entrerà in squadra riuscendo a migliorare la macchina, Leclerc potrà non solo imparare da lui, ma anche puntare a batterlo. A quel punto, la decisione della Ferrari di tenerlo in futuro sarà più facile e Leclerc potrà vincere un campionato del mondo”.

Insomma, una competizione interna che potrebbe portare i due piloti della rossa a migliorarsi a vicenda. Tuttavia, non è detto che non possa accadere anche il contrario, ovvero che il monegasco possa sentirsi messo da parte. “Se, invece, Charles si sentirà frustrato dalla situazione legata all’arrivo di Lewis, un po’ come è già successo con Carlos Sainz Jr. verso la fine della scorsa stagione, allora potrebbe finire per autodistruggersi…”, conclude Juan Pablo Montoya avvisando team e tifosi.