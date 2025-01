Bologna, Italiano: “Esperienza bellissima: via da Lisbona contenti della prestazione”

Un pareggio contro lo Sporting Lisbona con cui il Bologna saluta la Champions League: Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù al termine del match a Sky Sport. “È stata una competizione fantastica, un’esperienza bellissima che chiudiamo al 28esimo posto. Ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi, ora testa alle due competizioni che ci restano. Dopo il gol del vantaggio, abbiamo avuto alcune occasioni per raddoppiare. Non concretizzandole, abbiamo concesso allo Sporting di riorganizzarsi e prendere fiducia. È normale, in queste partite ad alta intensità, avere dei cali di concentrazione. Comunque, andiamo via da Lisbona contenti della nostra prestazione”.