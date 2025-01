Como, Fabregas: “Ikoné e Valle? Nel caso firmassero prima potrebbero esserci già a Bologna”

L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna: “A Bologna mancheranno Kempf e Van der Brempt che potrebbe esserci con la Juve. Poi Gabrielloni, Sergi Roberto e Alberto Moreno che ha un problema al flessore e ci vorranno due o tre settimane per riaverlo a disposizione. In difesa abbiamo problemi e dobbiamo gestire la situazione. Spazio a Fellipe Jack che può giocare come terzino o centrale e a Engelhardt sulla destra. E’ un giocatore veloce e dinamico che deve ancora crescere e sarà un giocatore importante per il Como”.

I rossoblù in campionato sono in serie positiva da quattro turni.

“Il Bologna è una squadra forte e temibile che ha disputato la Champions, dovremo essere coraggiosi e bravi a gestire con continuità la palla”.

Ci sono novità di mercato?

“E’ probabile che tra oggi e domani possa arrivare qualche nuovo giocatore ma anche per quanto riguarda Ikoné e Valle non dico nulla finché non è ufficiale. Nel caso firmassero prima potrebbero esserci già a Bologna”.

Contro l’Atalanta il Como ha giocato con un assetto offensivo inedito.

“Era un’opzione che valutavo da tempo e mi è sembrata l’occasione giusta contro l’Atalanta per gestire al meglio la situazione tra le linee: per un’ora è andato tutto bene. Potremmo riproporre questo schieramento anche in futuro”.