Emozione Zanardi, la notizia è ufficiale

Il campione bolognese continua ad essere d’ispirazione per tutti gli atleti.

L’Hand-Bike è stato lo sport che ha caratterizzato la seconda parte della vita di Alex Zanardi. Dopo l’incidente che lo costrinse alla perdita dell’uso delle gambe, il campione bolognese si appassionò al paraciclismo, di fatto facendo dell’Hand-Bike la sua missione fino alla partecipazione alle Paralimpiadi.

“Ecco, dopo i primi colpi di pedale in realtà io ero già assolutamente innamorato di questo gesto, ancor più che del mezzo. Perché nel mio caso soprattutto l’handbike è uno sport veramente completo, ogni muscolo che ho è attivo ai fini della propulsione, ai fini della spinta, e quindi è veramente uno sport fantastico, tant’è vero che io mi sono appassionato all’handbike come non avevo nemmeno osato immaginare quando, prima dell’incidente, praticavo il ciclismo nel modo in cui normalmente si fa, cioè con una bicicletta”, ha commentato lo stesso Zanardi interrogato sulla sua passione. Quella stessa passione che ha poi causato l’incidente più grave della sua vita, ma che ancora oggi ispira tantissime persone. Ed è per questo motivo che l’Hand-Bike continua a crescere come sport.

Hand-Bike, il Giro d’Italia ufficializza le tappe: presente anche Monfalcone

Dopo il successo dell’anno scorso, la cittadina friulana di Monfalcone ospiterà la seconda tappa del Giro d’Italia di Handbike per la seconda volta consecutiva. Posticipato di un paio di mesi rispetto alle date dell’anno scorso (12 maggio), il 13 luglio 2025 i paratleti si sfideranno a colpi di pedalate nell’evento sportivo organizzato in collaborazione con l’A.S.D. SEO, il Comitato italiano Paralimpico e la Federazione Ciclistica Italiana.

Allungata da 3900 a 4600 metri, la tappa passerà all’interno dell’area comunai di Monfalcone. Stand enogastronomici ed una mostra all’interno del Palazzo Municipale andranno ad arricchire il villaggio tematico allestito nell’Area Verde.

“La nostra Amministrazione ritiene particolarmente importante promuovere e diffondere lo sport accessibile e inclusivo, supportando la realizzazione di iniziative dirette a sostenere l’aggregazione e lo sport integrato l’obiettivo è il superamento del pregiudizio e far conoscere e apprezzare il territorio monfalconese, sia dal punto di vista turistico che economico, grazie alla presenza di atleti, accompagnatori e visitatori. La manifestazione sarà realizzata grazie alla collaborazione di associazioni locali, istituti scolastici e numerosi volontari, che contribuiranno a rendere l’evento e le attività collaterali ancora più sentiti e partecipati” ha commentato Fabio D’anello, Assessore allo Sport.