Gondo, dalla salvezza con la Reggiana al sogno Serie A. E lui disse: “Ora sono pronto”

La Reggiana prepara la delicata sfida salvezza in trasferta contro il Sudtirol. La squadra di William Viali attualmente è decima in graduatoria in cadetteria, dunque decisamente ben indirizzata a raggiungere il proprio obiettivo. Fra le fila dei granata chi si sta confermando è Cedric Gondo. 3 gol ed un assist per lui, che punta a migliorare ancora il suo rendimento (lo scorso anno 6 reti, quello prima 7), anche se il suo apporto alla causa si avverte anche in altri modi, come con il sacrificio visto nella vittoria contro il Palermo ed in generale per la capacità di attaccare la profondità e di offrire movimenti che aprono spazi ai compagni. Per aiutare a raggiungere la salvezza, continuando a coltivare il sogno che ha espresso in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport: “Vorrei tornare a giocare in Serie A” – disse – “magari con una mentalità diversa. E restarci. Ora ho capito come posso sfruttare a pieno le mie caratteristiche”.

Di chiamate ne sono arrivate per sondare la sua posizione, anche se il giocatore è felice dov’è. Attenzione però a questi ultimi giorni di mercato: diverse squadre (come il Venezia) devono ancora completare i reparti offensivi e non è detto che non possano arrivare sondaggi più concreti già in questo mercato di gennaio per dargli una seconda possibilità dopo quell’assaggio di Serie A fatto con la Salernitana nel 2021/22 (con un gol ed un assist all’attivo).