Inter, raggiunto il primo obiettivo del 2025: Lautaro trascina i Nerazzurri in Champions

Raggiungere le prime 8 in Champions League: l’Inter agguanta il primo obiettivo del 2025 ed è l’unica italiana che non parteciperà ai play-off. Travolto il Monaco con un superlativo Lautaro Martinez, autore di una tripletta.

LE PAROLE DI LAUTARO

“Per fortuna, la squadra ha avuto la testa e l’atteggiamento giusto. Sono contento perché ci siamo qualificati tra le prime otto squadre e per noi era l’obiettivo principale. Il pallone come premio della tripletta lo dedico a mio figlio e alla mia famiglia che è venuta qui per vedermi. Abbiamo chiuso la gara dopo un quarto d’ora e questo accade quando hai la cattiveria giusta, con l’uomo in più poi abbiamo giocato con più tranquillità”.

L’ANALISI DI BASTONI

“C’è grande soddisfazione perché abbiamo visto che squadre sono finite sotto di noi, squadre con rose importanti e grandissima qualità. Siamo felici per la classifica finale, non arrivare tra le prime otto voleva dire fare altre due partite in un calendario che è già fitto e noi volevamo assolutamente evitarlo. Siamo felici di esserci riusciti, stasera è stata una bella partita”.

IL MESSAGGIO DI MKHITARYAN

“Non vogliamo guardare troppo lontano, non ci serve, conta solo la prossima partita. Abbiamo fatto un grande lavoro per essere nei primi quattro posti, questo ci dà forza e stimoli in più, siamo pronti ad affrontare chiunque agli Ottavi. Ma ora pensiamo al derby di domenica, abbiamo la testa li”.