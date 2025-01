Lazio, Baroni: “Abbiamo fatto una gara vera nonostante le assenze”

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky dopo la sconfitta indolore sul campo del Braga: “Devo ringraziare la squadra. Nonostante le difficoltà numeriche, abbiamo fatto una gara vera. Tutti si sono sacrificati, adesso ci rifionderemo su campionato e Coppa Italia: dobbiamo recuperare necessariamente le forze”.

Sulla possibilità di incrocio con la Roma agli ottavi?

“Credo che questa sia una competizione meravigliosa: troveremo solo squadre di altissimo livello, ci batteremo forte dagli Ottavi con qualsiasi avversario”.

Approccio al match?

“Non mi preoccupa l’atteggiamento, però l’errore alla prima azione subita ci fa riflettere. Dobbiamo lavorare sugli esterni in pressione, non possiamo concedere metri: la squadra lo sa, dobbiamo concedere meno palloni. Mi dispiace, dobbiamo migliorare questo aspetto. Comunque Gila si è dato da fare in un ruolo non suo: il nostro modo di costruire non è stato semplice da seguire, vista l’assenza del nostro centrocampo titolare”.

Impegno in campo nonostante il primato ottenuto in anticipo.

“Ci tenevo particolarmente a tenere alta la testa anche dopo aver raggiunto l’obiettivo. Abbiamo cercato il gol, il loro portiere ha fatto dei buoni interventi. Si sono visti in campo anche due giovani e Pedro in mediana è l’ennesima meraviglia della sua carriera. Una squadra deve avere coesione, la troveremo con settimane di lavoro”.