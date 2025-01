Longari: “Milan, attivo sul fronte uscite: attenzione a Morata e Tomori”

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari Il Milan sta lavorando intensamente sul fronte delle uscite in questi ultimi giorni di mercato. Tra le situazioni più calde c’è quella legata ad Alvaro Morata, con cui c’è una tensione crescente. La decisione della dirigenza rossonera di cercare un nuovo centravanti ha irritato l’attaccante spagnolo, che ora potrebbe valutare nuove opzioni per il proprio futuro. Il club sta esplorando diverse alternative per rinforzare il reparto offensivo, lasciando Morata in una posizione di incertezza.

Nel frattempo, in difesa, potrebbe tornare di attualità il nome di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, attualmente in forza ai rossoneri, è stato sondato dal Tottenham attraverso intermediari. Gli Spurs sono alla ricerca di rinforzi per la retroguardia e vedono in Tomori un profilo adatto per la Premier League. Il Milan, dal canto suo, non considera il giocatore incedibile, ma valuterà eventuali offerte concrete che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Il mercato rossonero è dunque in fermento, con possibili cambiamenti sia in attacco che in difesa. Le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il destino di Morata e Tomori, due nomi caldi del mercato milanista.