Pedullà: “Danso e la Juve 15 giorni dopo! Tutti i retroscena e la tempistica”

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul mercato della Juventus: come scritto sul suo profilo X, ci sarebbero stati nuovi contatti tra il club bianconero e Danso, ma serve l’apertura totale del Lens al prestito. “Danso ha dato priorità alla Juventus, ha altre offerte. Si aspetta l’apertura definitiva al prestito con un diritto di riscatto. Attesa una risposta tra stasera e domani”.

Continua Pedullà sul sito: “La Juventus ha valutato a lungo Kevin Danso, 15 giorni fa vi avevamo anticipato che era il nome alternativo ad Araujo e che i contatti con il Lens erano stati intensificati. Davanti a Tomori, mai valutato al punto da presentare un’offerta, tenendo conto che Hancko è un’opzione per il futuro. Il 15 gennaio avevamo parlato contatti intensificati per Danso, poi la Juve ha memorizzato che Araujo aveva deciso di rinnovare e due giorni dopo abbiamo svelato che c’era stata apertura del Lens. Quindici giorni dopo, rispetto a quanto anticipato, possiamo aggiungere che la Juve ha il sì di Danso desideroso di fare un’esperienza in Italia dopo quanto accaduto la scorsa estate con la Roma. E che ha dato priorità rispetto alle altre proposte ricevute. La Juve aspetta una risposta e il via libera per Il classe 1998 tra stasera e domani: prenderebbe un prestito secco oppure con diritto di riscatto senza vincoli, non sarebbe un problema. La Juve ha comunque messo Il classe 1998 in cima alla lista dopo aver valutato, notizia dell’ora di pranzo, Goglichidze e Kristensen. Questi ultimi due ora inseguono, priorità a Danso e alla definitiva apertura del Lens”.