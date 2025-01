Pedullà: “Tutte le big su Bertola dello Spezia. L’Atalanta si è informata”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Nicolò Bertola potrebbe partire in direzione Serie A nelle ultime del calciomercato. Il difensore centrale dello Spezia ha tante squadre interessate a lui, soprattutto le big del nostro campionato. Tutte, infatti, si stanno informando sulla situazione del centrale classe 2003 cresciuto nei bianconeri che ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

Sul difensore centrale, riporta Pedullà, la richiesta informazioni più approfondita l’ha fatta l’Atalanta. I nerazzurri con il grave e lungo infortunio di Kossounou e quello più recente di Scalvini sono sotto organico in difesa potrebbero cercare un rinforzo difensivo in queste ultime ore di mercato. Attenzione dunque alle ultime di questa sessione di calciomercato, in cui la difesa nerazzurra potrebbe ricevere dal mercato un aiuto importante.