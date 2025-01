Roma, contro l’Eintracht 90′ di tensione. La probabile formazione

Come una finale: la Roma, questa sera, non può sbagliare. I giallorossi saranno impegnati alle 21, all’Olimpico, contro l’Eintracht Francoforte, in una gara da dentro o fuori. Il 21esimo posto in classifica non può far stare tranquilli i giallorossi, che devono vincere per confermare la qualificazione ai playoff. Claudio Ranieri è pronto a schierare il solito 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, Mancini, Hummels e Ndicka a comporre il terzetto arretrato. Saelemaekers e Angelino sugli esterni, Kone e Paredes in mezzo. In avanti ci saranno Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

Roma, la probabile formazione contro l’Eintracht Francoforte

ROMA 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk

Le parole di Ranieri in conferenza stampa

Claudio Ranieri, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di Europa League tra Roma ed Eintracht Francoforte, in programma domani sera.

Che tipo di gara è quella di domani?

“Ogni partita per noi è importante, sono arrivato che avevano tutti paura di quello che potesse fare la Roma. Dobbiamo fare bene ogni gara, poi vediamo cosa riusciremo a fare”