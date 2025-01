Terribile infortunio, il campione si arrende: “Difficile da accettare”

La sfortuna si è abbattuta nuovamente sul campione, costretto a questo punto ad arrendersi dopo aver appreso la terribile notizia. Con ogni probabilità la sua stagione termina qui.

Capace di vincere ben 6 Coppe del Mondo e una Coppa Europea, il campione poteva essere fermato solamente dalla sfortuna. Infatti è stato proprio un infortunio a mettersi di mezzo, poco prima dell’importante evento stagionale previsto in febbraio e che l’atleta dovrà certamente saltare. E pensare che già un anno fa il campione fu fermato da un brutto infortunio che lo vide costretto in stampelle per lungo tempo.

Un anno addietro si trattò del legamento crociato e pochi giorni fa la terribile caduta ha costretto li francese a uno stop che durerà molto a lungo. L’ultimo trofeo, la medaglia d’oro a Courchevel/Méribel 2023 , non potrà essere difeso a dovere e sarà molto difficile che il campione possa terminare la stagione in corso.

Pinturault choc: frattura della tibia e lesione del menisco

Il superG di Kitzzbühel ha sancito per Alexis Pinturault uno stop drastico che comprometterà l’esito della stagione sciistica 2025. Il francese di 33 anni negli ultimi dodici mesi non ha avuto pace, già vittima di un grave infortunio lo scorso anno e ora alle prese con una lunga convalescenza che durerà almeno due mesi ( esclusa la fisioterapia). Lo sciatore si era già reso conto della gravità dell’infortunio, prime che l’elisoccorso lo trasportasse all’ospedale Sankt Johann in Tirol per svolgere tutti gli esami strumentali necessari.

Purtroppo, come una doccia gelata, è arrivato l’esito ufficiale e non c’è niente di buono per Pinturault: frattura del piatto tibiale e lesione del menisco. Anche se si temeva un’altra lesione del legamento crociato, l’infortunio occorso al 4 volte campione del mondo in combinata non si può definire certo lieve. Pinturault sarà costretto sicuramente a saltare i Mondiali di Saalbach che si terranno dal 4 al 16 febbraio, ma c’è la forte possibilità che l’intera stagione sia compromessa. I tifosi sono rimasti spiazzati leggendo il post X che il campione ha pubblicato sul suo profilo ufficiale: “Difficile da capire, da analizzare, da accettare. Frattura al piatto tibiale, lesione al menisco… Grazie per i vostri messaggi di supporto, ho bisogno di tempo per vedere tutto in maniera più chiara”. L’ultimo grande successo di Pinturault risale al 2021, quando scalò la classifica generale di Coppa Del Mondo, al quale va aggiunto il trofeo per lo Slalom Gigante dello stesso anno.