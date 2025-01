Como letteralmente scatenato: alla corte di Fabregas sia Ikoné che Álex Valle

Doppio comunicato in casa Como, con i lariani che nella giornata di oggi hanno annunciato gli arrivi di Álex Valle dal Barcellona e di Jonathan Ikoné dalla Fiorentina.

Como – Álex Valle

Como 1907 è lieto di annunciare l’accordo con il Barcellona per il prestito di Álex Valle fino al termine della stagione. Il 20enne terzino sinistro spagnolo è attualmente in prestito dai Blaugrana al Celtic Glasgow, squadra che si trova in testa alla Scottish Premiership.

Álex Valle è un prodotto della stimata accademia La Masia del Barcellona, a cui si è unito nel 2014 dal CE Sant Gabriel. Ha debuttato con il Barcellona B nel marzo 2022 e da allora ha acquisito una preziosa esperienza con i prestiti all’FC Andorra e al Levante. Nell’agosto 2024, Valle si è trasferito al Celtic Glasgow in prestito per una stagione, totalizzando 11 presenze e collezionando tre assist.

L’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato così l’accordo: “Álex è un giovane difensore di talento con una solida base derivante dal suo periodo al Barcellona e una preziosa esperienza acquisita durante il suo prestito al Celtic. La sua capacità di contribuire sia alla fase difensiva che a quella offensiva sarà una grande risorsa per la nostra squadra”.

In merito all’arrivo di Álex Valle ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui e sono entusiasta del progetto che sta portando avanti il Club. Ho parlato con mister Fabregas, le sue parole mi hanno trasmesso molta fiducia. Credo che il suo stile di gioco si adatti bene alle mie caratteristiche. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni!”.

Como – Ikoné

Como 1907 è lieto di annunciare che Nanitamo Jonathan Ikoné si è unito al club dall’ ACF Fiorentina in prestito con opzione di acquisto fino al termine della stagione

L’internazionale francese, che ha segnato al suo debutto in prima squadra, ha fatto parte della Youth Academy del Paris Saint-Germain prima di compiere il suo debutto da professionista proprio con il PSG nel 2016. Nel 2018 Ikoné si è poi trasferito al Lille OSC, dove ha svolto, durante la stagione 2020/21, un ruolo fondamentale nella conquista del titolo di Ligue 1, prima di approdare alla Fiorentina nel gennaio 2022.

Al momento del trasferimento, l’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: “Lo stile di gioco dinamico di Jonathan, la sua versatilità e la sua esperienza nel calcio di alto livello saranno preziose per noi. La sua capacità di rompere le difese e creare occasioni da gol si allinea perfettamente con la nostra filosofia d’attacco”.

Jonathan Ikoné si è detto entusiasta di unirsi al Como 1907: “Sono davvero contento di essere qui e voglio dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Prima di arrivare a Como ho parlato con il mister e con Diego Perez, che conosco dai tempi del Lille. Il mister mi ha spiegato il progetto e le sue idee, apprezzo molto il suo modo di lavorare perché ama il bel calcio e punta sempre a giocare il più possibile. In più Como è una città bellissima, ho già fatto una passeggiata sul Lago ed è stato davvero bello.”