ESCLUSIVA SI Paul Bosvelt: “PSV senza paura con la Juve, Milan favorito sul Feyenoord”

Evitato il derby italiano: Milan e Juventus ai playoff di Champions League di febbraio se la vedranno con due olandesi, rispettivamente Feyenoord e PSV Eindhoven.

A Sportitalia è intervenuto per parlarci delle prime impressioni sulle due sfide Paul Bosvelt, ex colonna del Feyenoord da giocatore. Oggi direttore tecnico del Go Ahead Eagles, in passato è stato vice-c.t. dell’Under 21 olandese ed ha lavorato a lungo anche nelle giovanili del Twente.

E’ più il PSV a dover aver paura della Juventus, oppure anche il contrario vedendo il ruolino di marcia?

“Paura no, ma il PSV Eindhoven dovrà prendere sul serio la Juventus. Entrambe le squadre hanno dimostrato di poter raggiungere un livello elevato comunque. Quindi passerà la squadra che potrà dare di più in quel momento”.

Milan-Feyenoord che sfida sarà? Anche se va capito per quale squadra giocherà Gimenez…

“Il Feyenoord non è costante, ma anche il Milan fatica in campionato. Va detto poi che il Feyenoord ha avuto tanti infortuni quindi penso che il Milan sarà il favorito”.

Che ne pensa della crescita che stanno avendo oggi Dumfries e Reijnders?

“Entrambi i giocatori li conosco bene avendo lavorato con loro nella mia carriera da allenatore fra Twente e giovanili della Nazionale. Hanno talento e il loro talento più grande è quello di continuare a crescere e migliorare anno dopo anno”.