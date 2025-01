ESCLUSIVA SI Pedullà: “Torino, sempre più Casadei: le cifre e il sorpasso alla Lazio”

Importante aggiornamento di mercato sul prossimo rinforzo in mediana dei granata che si apprestano a chiudere l’arrivo di Cesare Casadei dal Chelsea. Questo quanto scritto da Alfredo Pedullà: “Il centrocampista è arrivato in Italia prima di mezzogiorno. E ha parlato con Cairo. Ora il Torino si appresta a chiudere per 13 milioni più percentuale, ovviamente aspettando che vangano completate le visite. La Lazio ha offerto la stessa cifra, nella notte richiesta al rialzo sulle commissioni (due milioni in più), rottura. Il Torino ora sì”