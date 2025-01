Juventus, Giuntoli risponde alla nuova emergenza con Danso

Si è chiusa ieri con un brutto ko, la prima fase della Champions League della Juventus. I bianconeri hanno perso 0-2 in casa contro il Benfica. E hanno pagato dazio, ancora una volta, dal punto di vista fisico. Infatti è arrivato una nuova sconfitta per la squadra di Thiago Motta, che per la prima volta ha perso per due volte consecutive, ed è arrivato anche l’infortunio per Pierre Kalulu. Un problema muscolare che terrà il difensore lontano dai campi per almeno tre settimane. E che costringe Cristiano Giuntoli a tornare sul calciomercato per rintuzzare i problemi di organico.

Danso è la risposta della Juventus

Il grande problema in casa Juventus è che dall’infortunio di Bremer, a cui si è più aggiunto quello di Cabal, Motta ha quasi sempre dovuto utilizzare gli stessi. Una situazione che ha usurato le energie fisiche e mentali di Kalulu e Gatti. E che di certo non può essere risolta col solo arrivo di due scommesse come Alberto Costa e Renato Veiga, quest’ultimo arrivato con colpevole ritardo. Motivo per cui nella serata di ieri, la Juve è tornata con forza alla carica con il Lens per provare ad ottenere Kevin Danso. Il difensore austriaco era una delle prime scelte dei bianconeri in questo calciomercato di gennaio. Tuttavia, fino a ieri il Lens, proprietario del cartellino non aveva ancora aperto alla possibilità di cedere il calciatore solamente in prestito.

Invece come di consueto le ultime ore di calciomercato aprono scenari inattesi fino a qualche giorno fa. Quindi, la Juventus sta andando con decisione su Kevin Danso. Il difensore potrebbe essere il vero grande innesto “migliorativo” nella retroguardia bianconera. L’austriaco, a differenza di Veiga, è certamente un calciatore più pronto e può realisticamente giocarsi gioco anche con Gatti e Kalulu quando saranno entrambi a disposizione di Thiago Motta. In ritardo, ma forse Giuntoli è arrivato in aiuto del suo tecnico…