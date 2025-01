La Roma non sbaglia. Ranieri fa centro nel momento più complicato

Dopo la sconfitta esterna contro l’AZ Alkmaar, la Roma si era messa in una posizione molto pericolosa conservando solamente un punto di vantaggio sul 25° posto nella League Phase di Europa League. La formazione giallorossa rischiava seriamente di non accedere almeno ai playoff della seconda competizione europea. Soprattutto perché ieri sera avrebbe poi dovuto incontrare una delle squadre più in forma della competizione, ovvero l’Eintracht Francoforte. Invece, la Roma nel momento più complicato della sua avventura europea, dove ha avuto parecchi incidenti di percorso.

Ranieri non sbaglia

È chiaro che la Roma di Claudio Ranieri non potrà far brillare gli occhi, non è perfetta. Ma quando conta le squadre del tecnico testaccino non sbagliano. Anche la Roma 24/25 non sbaglia. Ieri aveva bisogno dei tre punti e li ha conquistati anche senza i gol dei soliti marcatori giallorossi. Alla fine a chiudere la qualificazione per i playoff dell’Europa League, ci hanno pensato due marcatori inediti. Il primo Angelino e il secondo il possibile partente Shomurodov. Segno di una squadra unita, coesa e protesa all’obiettivo di recuperare al meglio possibile una stagione finora particolarmente sfortunato.

Il prossimo turno

Nel sorteggio che andrà in scena oggi a Nyon, la Roma non è stata fortunatissima. La Roma è finita in coppia con i cechi del Viktoria Plzen. La formazione giallorossa o quella della Repubblica Ceca sfideranno una tra gli ungheresi del Ferencvaros oppure il Porto. I capitolini avranno il 50% di possibilità pescare un sorteggio piuttosto abbordabile contro i magiari oppure una sfida ben più complicata contro il Porto, che comunque non sta vivendo una stagione positiva.

Attenzione anche al sorteggio degli ottavi di finale. Il sorteggio potrebbe anche creare un incrocio esplosivo, perché potrebbe anche esserci un Derby della Capitale all’altezza degli ottavi di finale.