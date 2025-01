Milan ancora sull’altalena: giorni caldissimi tra derby e mercato

Milan in grossa difficoltà. A Zagabria è arrivata l’ennesima delusione. Sembra un copione visto e rivisto quello dei rossoneri che, ogni volta che sono chiamati al salto di qualità (in questo caso c’era in palio la top 8 in Champions, non un obiettivo banale) sbagliano tutto e anche di più. L’approccio è stato davvero deludente, con la consueta volontà di fare girare il pallone in modo lento e senza creare presupposti rilevanti.

La predisposizione offensiva non è stata brillante, in difesa hanno pesato i numerosi errori, tra cui quello di Gabbia che ha aperto la porta al vantaggio dei croati. Adesso ci sarà il derby per riscattare quest’altalena diventata ormai permanente. Ma anche in Croazia si è visto un atteggiamento basato sulla scarsa personalità nel controllo gestionale del risultato.

E sul mercato, adesso, si è intavolata una vera e propria rivoluzione, con l’addio di Morata verso la Turchia e l’assalto a Gimenez. Ma non solo: altre situazioni potrebbero dispiegarsi in questi ultimi giorni infernali per il mercato del Diavolo.

LE PAROLE DI CONCEICAO

“Tutte le incidenze della partita sono state contro di noi. Nel primo tempo ci è mancata la base del calcio: il calcio è fatto di duelli offensivi e difensivi e di aggressività. Siamo stati così per 20-25 minuti, siamo arrivati poche volte negli ultimi 30 metri. Poi un errore individuale possiamo capirlo, non è un problema. Ma per altro dobbiamo fare così. Poi l’espulsione ha complicato tutto. Quando abbiamo fatto il gol abbiamo cercato anche di vincere e ancora per un errore individuale abbiamo preso il secondo gol. A questo livello qua le partite sono di alto livello, noi dobbiamo rimanere pronti e ad alti livelli”.