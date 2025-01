Parma-Lecce 1-3, Krstovic-Pierotti ribaltano Pecchia

Vince 1-3 in rimonta il Lecce al Tardini contro il Parma. Ducali in vantaggio con il rigore di Valeri. Ribaltano poi la gara Krstovic, e Pierotti con una doppietta. Per l’attaccante montenegrino anche due assist.

Parma-Lecce, le ufficiali

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Valenti, Vogliacco, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Haj, Mihaila; Djuric. All.: Pecchia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani, Pierret; Karlsson, Krstovic, Pierotti. All.: Giampaolo.

Valeri chiama, Krstovic risponde

Grande partenza del Parma, che colpisce un palo al 21′. Al primo squillo della gara, i padroni di casa vanno vicinissimi al gol con una conclusione da fuori area di Mihaila: bravo Falcone a deviare, aiutato successivamente dal palo. Altri due minuti e Parma ancora pericoloso. Ancora uno squillo dei ducali con Djuric che si gira in area e conclude: Baschirotto è fondamentale per dire di no all’ex Monza. 1 minuto e il Lecce segna ma la rete di Krstovic viene annullata per fuorigioco. Al 29′ Lecce ancora pericoloso con Krstovic. Karlsson ha iniziato ad accendersi: il cioccolatino verso Krstovic non viene sfruttato dalla punta da ottima posizione. A sbloccare il match è allora il Parma su rigore. Fallo di mano di Baschirotto su colpo di testa di Djuric. Penalty concesso dopo intervento del VAR. Dal dischetto si presenta Valeri. Il difensore non sbaglia dagli undici metri: la sua conclusione è forte e centrale e sblocca il match. Non può nulla Falcone. Reazione immediata del Lecce che pareggia subito con Krstovic. Helgason trova lo spazio giusto per crossare al centro. Krstovic fa il movimento con qualche frazione di anticipo, ma è abile nel contro movimento: il suo colpo di testa è preciso e supera Suzuki per un gol che rimette immediatamente in equilibrio il match. Primo tempo che termina 1-1.

Doppio Pierotti, tre punti per il Lecce

5 minuti e Parma subito pericoloso con Cancellieri. Cancellieri, a tu per tu con Falcone, sceglie la potenza e conclude: il portiere è bravo a respingere. Lecce avanti al 65′ con Pierotti. Helgason ancora una volta serve Krstovic. Abile l’attaccante ad attendere il momento giusto per il filtrante sulla corsia occupata da Pierotti: l’esterno va verso Suzuki e trova la rete del sorpasso. Lecce vicino al 1-3 al 78′. Helgason sciupa tutto! Il cross proveniente dalla sinistra vede Suzuki partecipe di un’uscita non sicuramente precisa: palla sui piedi del centrocampista che, con la porta spalancata, non riesce a trovare l’impatto con la sfera. 1-3 che arriva comunque al 94′. Ancora con Pierotti. Ed è ancora una volta Krstovic, migliore in campo, a servire l’assist per Pierotti che trova la sua personale doppietta e mette in archivio i tre punti per i suoi. Finisce così, torna a vincere il Lecce. Cade ancora una volta rimontato il Parma.