Serie A: domenica intensa con Milan-Inter e Roma-Napoli!

Tutto pronto per la 23esima giornata di Serie A. Un turno di campionato che promette tanto, soprattutto per due big match previsti domenica. Vediamo nel dettaglio!

Reduce dal pareggio col Barcellona, in Champions League, l’Atalanta ospiterà il Torino. La Dea, che ha vinto uno solo degli ultimi cinque incontri di campionato e che ricopre la terza posizione in classifica, vuole mantenere il distacco con la Lazio e provare a dare fastidio a Napoli e Inter. I bergamaschi hanno raccolto 46 punti finora e hanno un vantaggio di sette punti sui biancocelesti. I granata, invece, sono decimi con 26 punti. Segnaliamo la quota della giocata Handicap 1 (-1): parliamo di 2,15 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,10 e su Unibet 2,18. Da considerare anche il risultato esatto 2-0 in favore dell’Atalanta: parliamo di 6,55 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 5,80 e su Betclic 5,25.

Ma è domenica che la giornata di campionato può rivelarsi particolarmente emozionante. Alle ore 18 si giocherà il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Dopo un digiuno che durava dal settembre 2022, il Diavolo è riuscito a imporsi sui cugini nerazzurri nel match d’andata, quando sulla panchina sedeva ancora Fonseca. Il 6 gennaio scorso, il Milan ha avuto la meglio sull’Inter anche in finale di Supercoppa italiana e questa volta a guidarlo vi era Sérgio Conceição.

La Beneamata è, in questo momento, seconda in classifica con 50 punti, tre in meno del Napoli capolista ma con una gara in meno rispetto ai partenopei; il Diavolo, invece, è settimo con 34 punti. Tra le varie quote, segnaliamo quella del segno “X” all’intervallo: si parla di 2,27 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,22 e su Unibet 2,30. Molto interessante anche la quota dell’Under 2,5: parliamo di 2 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,98 e su WilliamHill 1,95. Azzardata ma allettante la quota dell’Under 1,5 Ospite, immaginando che l’Inter possa realizzare al massimo una rete: parliamo di 2 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 1,81 e su Betclic 1,79.

Prosegue la corsa del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono in testa alla classifica con 53 punti, reduci dalla vittoria casalinga con la Juventus e da sette affermazioni di fila. Nel prossimo turno saranno ospiti della Roma di Ranieri: i capitolini sono noni con 30 punti e stanno facendo di tutto per provare a rimanere agganciati alla zona europea. Per la gara dell’Olimpico si potrebbe puntare sul segno “X” finale: la quota è di 3,15 su Planetwin365; come su Unibet, mentre su Betclic si parla di 3,08 volte la posta. Allo stesso tempo, si potrebbe ipotizzare una gara ricca di gol: l’Over 2,5 è a 1,99 su Planetwin365; su Betclic 1,95 e su WilliamHill 2,05. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 2-2: la quota è di 13,26 su Planetwin365; su Unibet 13 e su Betclic 12.