Fiorentina, Zaniolo non vede l’ora. Trattativa no stop

Nicolò Zaniolo non vede l’ora di riabbracciare la Fiorentina, sarebbe un ritorno alle origini. Lui ha grande entusiasmo, ha aperto totalmente, mercoledì scorso vi avevamo anticipato il sondaggio a sorpresa che con il trascorrere delle ore è diventato sempre più una certezza. I dialoghi con il Galatasaray sono no stop. Bisogna trovare la totale quadratura che permetta alla Fiorentina di rilevare l’obbligo riscatto che la scorsa estate era stato accettato dall’Atalanta. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.