UFFICIALE Juventus, Arthur in prestito al Girona

Dopo l’interessamento del Santos e l’inserimento del Girona, alla fine è arrivata l’ufficialità del passaggio di Arthur proprio alla formazione spagnola. Il centrocampista ex Barcellona torna in Catalogna con la maglia del piccolo club di proprietà del City Football Group. Il calciatore lascia la Juventus per la terza volta in prestito, dopo le esperienze con Liverpool e Fiorentina. Negli ultimi sei mesi, il centrocampista brasiliano classe 1996, era rimasto a Torino inattivo.

Il comunicato della Juventus e i dettagli di Arthur al Girona

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Girona FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 0,7 milioni; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni”.

Rinnovo

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, prima di formalizzare il suo passaggio in prestito fino alla fine di questa stagione al Girona, Arthur pare abbia rinnovato il suo contratto con la formazione bianconera. Il brasiliano aveva un accordo in scadenza a giugno 2026, mentre la nuova data sarebbe 30 giugno 2027. Il rinnovo del centrocampista ex Barça arriva con l’intento di spalmare ammortamento annuo e ingaggio del calciatore.