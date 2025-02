Altro che mercato di riparazione: da Gimenez a Salah-Eddine, i 10 acquisti più onerosi di gennaio in A

C’era una volta il mercato di riparazione. La Serie A in questo gennaio ha speso ben 230 milioni di euro: mai così tanti da 15 anni a questa parte. Fra chi ha fatto solamente qualche ritocco e chi ha compiuto delle mezze rivoluzioni, non mancano i colpi ad effetto, a partire dal Milan che con gli arrivi di Gimenez e Joao Felix in particolare ha mandato un segnale chiaro a tutta la Serie A.