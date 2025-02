Cagliari, Nicola ritrova la vittoria contro il Parma: “3 punti che pesano tanto. Coman? Ha qualità”

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta dai rossoblu per 2-1 contro il Parma, con 3 punti ritrovati dopo le due sconfitte rimediate contro Torino e Lazio: “E’ una vittoria che pesa tanto. La classifica di oggi ci da energia mentale, ma basterebbe una sconfitta a ributtarci nuovamente giù. I ragazzi sono stati molto pazienti, capaci di non farsi prendere dalla frenesia. Sono contento per loro perchè vedo come lavorano. Quando vinci contro una avversario così ti da coraggio”.

Poi ancora: “Se l’avevamo preparata così? Si, con attenzione ad un aspetto pratico dell’avversario, ovvero le ripartenze. Pur rispettando l’avversario , cerco di avere il baricentro alto. Siamo stati abili ad avere pazienza, così come il pubblico, che ci ha esortati ad averla”.

Sull’impatto di Coman: “Quando arriva un giocatore con queste qualità è abituato a certi palcoscenici tutto è più facile. Ha giocato l’ultima partita un mese fa, ed ha avuto bisogno di un pizzico di riatletizzazione. Oggi sono contento perchè questa squadra dimostra di avere un’identità precisa”.