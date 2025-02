Lecce-Bologna, le formazioni ufficiali: Giampaolo per salvarsi, Italiano per volare

Alle 18 in campo Lecce e Bologna allo stadio Via Del Mare. Da una parte i giallorossi vogliono altri mattoncini da mettere nella costruzione della salvezza in Serie A: la classifica dice che non si può certo stare tranquilli nonostante alcune recenti, importantissime vittorie ed il terz’ultimo posto occupato dal Parma dista appena 3 punti.

Dal lato opposto Vincenzo Italiano vuole continuare a volare e sognare. Dopo la storica semifinale raggiunta in Coppa Italia eliminando l’Atalanta di Gasperini ai quarti, i rossoblu possono effettuare il contro-sorpasso sul Milan al settimo posto riagganciandosi al treno-Europa.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Scott, Rebić, Berisha, Rafia, N’Dri, Veiga, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala.

Allenatore: Marco Giampaolo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Moro, Calabria, El Azzouzi, Aebischer, Dallinga, Cambiaghi, Beukema, Miranda, Pedrola.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Francesco Fourneau sez. di Roma 1

Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli – Filippo Bercigli sez. di Firenze

IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna

VAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna

AVAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia