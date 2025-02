Champions League, Juventus-PSV Eindhoven: le formazioni ufficiali

Serata delicatissima per la Juventus di Thiago Motta. La squadra torinese all’Allianz Stadium si gioca l’andata del playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. La formazione bianconera in 180 minuti contro i Campioni d’Olanda si giocherà l’ingresso agli ottavi di finale della massima competizione europea. La Juventus non attraversa il miglior momento della stagione, così come il PSV che è stato appena raggiunto in testa alla classifica dell’Eredivisie. Le due squadre però si giocano l’arrivo tra le migliori sedici formazioni del continente. Un obiettivo importante e considerato utile a riportare in ordine della società piemontese nell’arco di questa e delle prossime due stagioni.

Le formazioni ufficiali di Juventus e PSV

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, de Jong, Lang. All. Bosz.